Steeds meer pleegkinderen in Vlaams-Brabant

Het aantal kinderen en jongeren in Vlaams-Brabant en Brussel dat opgroeit in een pleeggezin is in 2021 gestegen. Afgelopen jaar konden 1.663 pleegkinderen in een pleeggezin terecht, een stijging met 7,1%. Samen met Oost-Vlaanderen is die stijging bij ons het grootst. Dat heeft het agentschap Opgroeien bekendgemaakt.

Niet elk kind of elke jongere groeit op in een veilige of geborgen thuissituatie. “Een pleeggezin kan op dat moment een tijdelijke oplossing bieden”, zegt Niels Heselmans, woordvoerder van het agentschap Opgroeien. “In 2021 telden we 1.663 pleegkinderen, in 2020 was dat aantal nog 1.553. Als we een blik werpen op de afgelopen tien jaar, merken we dat het aantal pleeggezinnen elk jaar blijft toenemen. Dat toont aan dat in Vlaams-Brabant en in Brussel gezinnen hun deuren blijven openzetten voor kinderen in een kwetsbare situatie. Die tendens kunnen we alleen maar warm onthalen.”

In 1 op de 5 gevallen gaat het om kinderen tussen jonger dan twee jaar. “Wanneer vastgesteld wordt dat baby’s of peuters op zo’n jonge leeftijd tijdelijk niet thuis kunnen blijven wonen, is het cruciaal dat er een pleeggezin klaarstaat. Vooral voor de hechting van jonge kinderen is de stabiliteit en de warmte die in een gezin aanwezig is, eigenlijk onbetaalbaar”, zegt Heselmans.

Intussen gaat de zoektocht naar nieuwe pleeggezinnen onverminderd voort. “Er bestaan verschillende vormen van pleegzorg. Ook voor één weekend per maand, kan je al een enorm verschil betekenen als pleeggezin. Op die manier geef je een kind dat opgroeit in een leefgroep extra kansen of geef je ouders bijkomende ademruimte en een duwtje in de rug waardoor ze voor hun kinderen kunnen blijven zorgen”, besluit Heselmans.