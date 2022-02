Steenhuffels familiebedrijf pakt uit met innovatief witloofproduct

Het witloofbedrijf Versalof in Steenhuffel zet de Week van het Witloof kracht bij met een heuse primeur. Hun witloofwortels geven niet enkel een lekker kropje witloof, maar ook een vezelrijke en gezonde groentebasis: chicobite. “Dat is een perfect alternatief voor een stukje vlees, kip of vis", zeggen de broers Sarens trots.

Het witloofbedrijf Versalof wil terug aansluiten bij de traditie om zo weinig mogelijk voedsel te verspillen. Na jarenlang onderzoek op de boerderij is het erin geslaagd om een kwaliteitsvol en duurzaam groenteproduct aan te bieden dat als basis kan dienen in zeer veel voedingsproducten. “Chicobite kan perfect dienen voor de bereiding van heerlijke smeersalades, chicobite-nuggets of vleesgerechten waar een deel van het vlees vervangen wordt door dit groenteproduct”, zegt Daan Sarens.

Chicobite viel in de prijzen op de voedingsawards in het Franse Rennes. Het won er de prestigieuze innovatieprijs. De vraag is uiteraard hoe het smaakt. “Het procedé zorgt voor een groentevezel die zowel van smaak als van kleur neutraal is. Daardoor verdwijnt de bittere smaak en kan de klant chicobite in tal van eindproducten gebruiken. We zijn trots op dit vernieuwend product”, zegt Stijn Sarens.

Versalof staat bekend om zijn innovatie, zet sterk in op circulaire economie en wil zo weinig bestanddelen van de witloofplant verloren laten gaan. “Witloof is een veelzijdige groente met oneindig veel verwerkingsmogelijkheden. We hopen met ons groots enthousiasme en drijfveer het bekende streekproduct extra in de verf te zetten en de Vlaming boerentrots te maken”, besluiten de broers Sarens.