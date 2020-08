Steenokkerzeel brengt theater op bankjes

“We hebben de afgelopen maanden als gemeente evenementen en voorstellingen moeten annuleren. Via ‘Het Bankje’ ontdek je op een veilige manier verrassende verhalen en dialogen”, vertelt schepen van Cultuur in Steenokkerzeel Geert Laureys. De bankjes vind je in de dorpskernen van Perk, Steenokkerzeel en Melsbroek. Met je smartphone scan je de QR-code die op het bankje staat en je krijgt een verhaal te horen. “‘Het Bankje’ is een samenwerking tussen verschillende kunstdisciplines”, zegt Laureys nog. “Meer dan 100 amateurkunstenaars werkten aan de twintig dialogen. OPENDOEK, de koepel van het amateurtheater, bracht theatermakers, acteurs, schrijvers en visueel-grafische talenten samen. Meer informatie over de locaties vind je op www.steenokkerzeel.be/theaterproject-het-bankje.”