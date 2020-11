Sterke geurhinder door werken bij Rendac

Sinds gisterochtend is er een sterke geurhinder in de omgeving van Rendac, een bedrijf dat dierlijk afval verwerkt, op de grens van Denderleeuw en Teralfene. De hinder kan volgens het bedrijf nog enkele dagen aanhouden.

Volgens Rendac ligt de oorzaak bij werken die momenteel in het bedrijf worden uitgevoerd. Gisteren werd een opslagtank buiten gebruik genomen en een nieuwe tank in gebruik genomen. Daarbij is een indringende geur vrijgekomen. In de tank wordt het condensaatwater opgeslagen dat afkomstig is van de verwerking van de dierlijke bijproducten. De geur kan nog enkele dagen aanwezig zijn in de omgeving, maar wel sterk verminderd. De komende dagen wordt de bestaande tank van binnenuit gereinigd.

Foto: Google Maps