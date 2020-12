'Steun van de klanten doet deugd, maar takeaway is niet hetzelfde als restaurant runnen'

Koop lokaal en steun de horeca door een takeawaymaaltijd te bestellen in de vele restaurants en brasseries die zo overeind proberen te blijven tijdens de coronacrisis. Het is een oproep die gesmaakt wordt. Dat merkt chef Erik Denayer van Hof ter Imde in Meise. Zijn keuken draait op volle toeren om elk weekend tal van afhaalmenu’s en -gerechten klaar te krijgen voor de vele gegadigden.

Het zijn barre tijden voor de horeca. Voorlopig zit een heropening van de vele zaken er nog niet aan te komen, dus hebben velen zich gereorganiseerd om hun klanten een takeawaymenu of -gerecht te kunnen aanbieden. Bij Hof Ter Imde kon dat ook al tijdens de eerste lockdown. “Toen kregen we meer vraag dan nu,” zegt chef Denayer. “Nu zijn er meer zaken aan takeaway doen, maar toch mogen we niet klagen, want het draait goed.”

Feestdagen

Met de feestdagen in het vooruitzicht, weet chef Denayer nu al dat hij een versnelling hoger zal moeten schakelen: “Al vele jaren organiseren we tijdens de eindejaarsweekends feestelijke afhaalmenu’s. We bereiden dan 300 tot 500 menu’s per weekend. Dit jaar is de vraag nog veel groter, al zijn de bestellingen kleiner en beperken die zich tot de eigen bubbel.”

De steun van de klanten doet deugd, maar takeaway is niet hetzelfde als een restaurant runnen. “We kijken er enorm naar uit om weer te kunnen openen. We willen de mensen ontvangen en hen een leuk gevoel geven op restaurant. Dat missen we nu toch,” besluit Denayer.