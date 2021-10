Stijgende energieprijzen treffen rozenkweker Filip: "Kosten doorrekenen doen we nog niet"

De ​prijs voor elektriciteit en gas gaat pijlsnel de hoogte in. Dat komt omdat de economie herleeft na de coronacrisis, waardoor er er veel vraag is naar energie. Ook rozenkweker Filip Van Biesen uit Opwijk voelt die stijgende energieprijzen in zijn portefeuille. Hij moet namelijk de hele winter door zijn serres verwarmen en verlichten.

Filip Van Biesen uit Opwijk moet de komende weken en maanden zijn serres bijna dag en nacht verwarmen en verlichten om zijn rozen te kweken. Daarvoor is heel wat energie nodig, net nu de prijs van gas en elektriciteit alsmaar blijft stijgen. "Het is niet de eerste energiecrisis die we meemaken. Een twintigtal jaar geleden was er ook een heel moeilijke periode. Die heeft toen een zware impact gehad op de sector. Na de crisis bleven er maar vijf kwekers over in België die heel het jaar door rozen kweken", getuigt Filip Van Biesen.

Concurrenten van Filip gingen failliet of besloten alleen nog maar in de zomer te kweken. "Enkele maanden geleden zijn we overgeschakeld van palmolie naar gas omdat ons dat een stabielere markt leek", zegt Van Biesen. "Het tarief van ons variabel energiecontract is de voorbije weken echer verdubbeld. Er zit niets anders op dan de huidige energieprijzen te ondergaan. Bij de vorige crisis zijn we overgeschakeld op de korte keten. In onze winkel krijgen we een betere prijs. We hopen dat we daarmee ook nu deze crisis kunnen overleven. De kosten doorrekenen aan de klant? Nee, onze prijzen passen we nog niet aan."