Stinkertjes van twee meter hoog: "Vrij uitzonderlijk"

Stinkertjes heten eigenlijk ‘tagetes’ of ‘Afrikaantjes’ en bestaan in verschillende soorten. “Maar dit is wel vrij uitzonderlijk,” licht bioloog Koen Es van Plantentuin Meise toe. “De uitzonderlijk warme zomer en natte septembermaand waren goeie omstandigheden voor de tagetes om te groeien, maar het is vooral het DNA van de plant dat de grootte verklaart.” De stinkertjes van Francis zijn een kruising van twee ouderplanten. “Daarbij worden genetische eigenschappen veredeld en dat gebeurt niet vaak,” weet Es. “De volgende generaties van deze planten zullen ook nog groot zijn, maar toch minder groot dan deze eenjarige bloemen.”