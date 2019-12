Stookolie komt in de Mark terecht

Vorige dinsdag werd bij het vullen van een mazouttank in Herne te veel mazout gepompt, waardoor de tank overstroomde en er mazout in de rivier de Mark terechtkwam. De Brandweerzone Vlaams-Brabant West is al twee dagen in de weer om de verontreiniging van de Mark zo beperkt mogelijk te houden.