Hij is er! Sinterklaas en zijn Pieten zijn vanmorgen gearriveerd in Vilvoorde. De stoomboot meerde aan ter hoogte van de Steenkaai. Daar stonden een pak kinderen hem zwaaiend op te wachten.

Ondanks de regen veel blije gezichten in Vilvoorde want de Sint is in het land en dus is het uitkijken naar cadeautjes in de schoen.

Aan de Steenkaai in Vilvoorde weerklonk veel muziek dankzij de Pieten-DJ, er werd gedanst en gezongen. Na zijn aankomst trokken de Sint en zijn Pieten naar het stadhuis. Daar konden de kinderen met hem op de foto.

Check onze socials voor sfeerbeelden. Maandag een verslag in ons nieuws.