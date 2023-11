Straatambassadeurs zetten zich in voor minder vuil op straat in Zaventem

Straatambassadeurs zijn buurtbewoners die zich engageren om, tussen de maandelijkse rondes door, hun eigen straat proper te houden. Wie zich aansluit krijgt gratis al het nodige opruimmateriaal en mag na iedere maandelijkse propere ronde aansluiten voor een drink in Buurthuis MoZaïek.

Vlak na de zomervakantie stapte William naar Buurthuis MoZaïek om samen een netwerk van straatambassadeurs uit te bouwen. Het werk van een straatambassadeur is eigenlijk simpel: wanneer het hen uitkomt één of twee keer per maand een ronde maken door hun eigen straat om zwerfvuil op te ruimen.

Bekende gezichten breiden hun engagement uit

William en buurtwerker Mark Peters namen de kaart van Zaventem erbij en linkten de verschillende straten met de Proper Burgers die ze er al kenden. “Een aantal mensen kende ik al langer. Toen ik hen aansprak om mee te doen, waren ze direct enthousiast!” legt buurtwerker Mark uit.

Buurtbewoner Renée woont in de straat van het buurthuis en raapt onderweg heel wat zwerfvuil op. “Soms kom ik met mijn handen vol in het buurthuis aan. Daar gooi ik het dan weg,” vertelt Renée met een glimlach. Raymond gaat maandelijks mee met de propere ronde en steekt graag een tandje bij: “Ik woon liever in een opgeruimde straat. En ondertussen sla ik graag een babbeltje met de mensen,” zegt hij.

Ook Mia en Renilde wonen niet ver van het buurthuis. “Wij zijn al jaren Propere Burgers, maar hadden nood aan een nieuw élan. Door deze actie zijn wij weer helemaal mee!”

Nieuwe gezichten sluiten zich aan

Er zijn ook een aantal nieuwe gezichten bij de straatambassadeurs. “Om ons initiatief uit te breiden, hebben we mensen uit de buurt aangesproken die net als wij houden van een propere buurt,” zegt William. Nieuwe straatambassadeur Jessica: “Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan een proper Zaventem. Zelf woon ik in een hele vuile straat. Voor mijn deur ligt er altijd afval en ik ben dat zo beu!”

Karine: “Ik doe dit graag met mijn kinderen om hen het belang van een propere wereld voor de volgende generaties mee te geven. Mijn kinderen weten ook goed hoe lang het duurt voordat het vuil vergaat. Als mijn dochter van 12 ziet dat iemand iets weggooit, maakt ze direct van haar oren!”

Interza steunt het initiatief

Hilde Goldenberg van Interza is blij dat er nieuwe Propere Burgers bij zijn gekomen: “Ik kan dit alleen maar toejuichen. Het is altijd fijn als bewoners zich in grotere aantallen willen engageren om komaf te maken met het zwerfvuil in hun buurt."

