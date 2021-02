Straffe Verenigingen met Streken bereiden streekgerecht 'konijn met geuze'

De teams gaan de strijd aan in Brouwerij Lindemans in Vlezenbeek. KWB Zuun, Okra Vlezenbeek, dansvereniging Riverboots Country en De Leeuwse Wielertoerist maken zich op om je water in de mond te doen krijgen.

Niet toevallig wordt er gekookt in Brouwerij Lindemans, want deze brouwerij is één van de grootste producenten van geuze. “De geuze is uniek in de wereld en kan niet overal gemaakt worden. Mensen onderschatten soms welke kennis we hiervoor hebben in de regio,” aldus Gedeputeerde voor Streekproducten Tom Dehaene (CD&V). Ook Pajottenland Plus schaart zich achter de wedstrijd. Vooral omdat de organisatie het belangrijk vindt dat mensen deelnemen aan het verenigingsleven. “Steeds meer mensen komen hier wonen en dan heten we hen hartelijk welkom en is het extra fijn als ze ook deel uitmaken van ons verenigingsleven,” licht voorzitter Michel Doomst toe.

Straffe Vereniging met Streken is vanaf morgen twee weken lang te bekijken op RINGtv. Kijk mee en ontdek het geheim van het perfecte ‘konijn met geuze’.