StraPatZen groot succes met 4.000 bezoekers

De bezoekers konden kijken naar zo'n 20 acts uit binnen- en buitenland. Die stonden verspreid over het Leeuwse dorpscentrum. De ene actie vol met acrobatie, stuntwerk en vuur. De andere dan weer met humor of emotie, maar altijd spectaculair om naar te kijken. Tussen de acts door konden de magen gevuld worden aan één van de vele eetkraampjes die aan de Rink stonden opgesteld.

Volgens de politie bracht StraPatZen in Sint-Pieters-Leeuw zo'n 4.000 mensen op de been. Net als vorig waren sommige locaties te klein voor het talrijk opgekomen publiek. Zo werd de speelplaats van de Don Bosco-school uit veiligheidsoverwegingen afgesloten van zodra er 350 bezoekers de act bijwoonden.

"Het succes blijft maar groeien. StraPatZen is een blijver in onze programmatie. Het is iets dat oud en jong aanspreekt en brengt een zomers vakantiegevoel in de gemeente. Om nog meer volk te lokken, hebben we samen met Wambeek beslist om het straattheaterfestival volgend jaar te verhuizen van het eerste naar het derde weekend van augustus", zegt schepen van Cultuur Jan Desmeth.

Wie StraPatZen in Sint-Pieters-Leeuw gemist heeft, krijgt vandaag een herkansing op Midzomer Wambeek. Daar staan vanaf 15 uur dezelfde acts geprogrammeerd als in Sint-Pieters-Leeuw.