Streekorganisatie Pajottenland+ zoekt geëngageerde Pajotten

Streekorganisatie Pajottenland+ is actief in Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal. Volgend jaar komen daar ook Ternat en Sint-Pieters-Leeuw bij. Pajottenland+ werkt momenteel aan een nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie en wil daar ook geëngageerde Pajotten betrekken. “Samenwerking van onderuit stimuleren is een basisprincipe van de aanpak bij Pajottenland+”, legt voorzitter Frank Nevens uit. “Momenteel denken gemeenten, middenveldorganisaties en regio-organisaties na over welke uitdagingen en noden in onze streek het beste worden aangepakt. Maar we willen zeker ook initiatieven laten komen vanuit de plekken en mensen die rechtstreeks betrokken zijn. Hun ideeën kunnen we later vertalen in concrete realisaties op het terrein.” Pajottenland+ organiseert daarom drie avonden waarop inwoners, verenigingen en lokale bedrijven hun suggesties kunnen geven over thema’s als landbouw, leefbare dorpen, biodiversiteit en landschapskwaliteit. In Herne vindt die plaats op donderdag 1 december om 20u in het Dominicanessenklooster voor inwoners uit Bever, Galmaarden en Herne. Inwoners van Gooik, Ternat en Roosdaal kunnen hun zegje doen op maandag 5 december om 20u op het Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch in Roosdaal. Op maandag 12 december om 20u is het de beurt aan inwoners uit Pepingen, Lennik en Sint-Pieters-Leeuw in Zonnig Leven in Sint-Pieters-Leeuw. Meer info over de plus-avonden vind je op https://www.pajottenland.be/plus-avonden.