'Stress is nergens voor nodig' in cc Strombeek

‘Stress is nergens voor nodig’. Onder dat motto nodigt cultuurcentrum Strombeek binnenkort een aantal comedians uit. Tijdens twee comedy-avonden buigen ze zich, op geheel eigen wijze, over hoe een mens ontstrest in deze bizarre tijden. Voor veel mensen is cultuur beleven de ideale manier. Ook voor Jan Decleir, die vandaag in Strombeek op de planken staat.

In september mocht ook cultuurcentrum na een lange lockdown de deuren van de theaterzalen weer opengooien. Voor een beperkter publiek dan anders weliswaar, maar de opluchting bij het cultuurcentrum is groot dat bezoekers er eindelijk weer cultuur kunnen beleven. “Het nieuwe seizoen is intussen een aantal weken ver en de reacties die we krijgen zijn echt hartverwarmend”, zegt directeur Wim Meert. “We kunnen eindelijk mensen weer samenbrengen en dat in een veilige omgeving. Tijdens een avondje theater, muziek of film kunnen ze hun zorgen opzij zetten en met volle teugen genieten van cultuur.” Dat het publiek heeft gesnakt naar cultuurbeleving, bevestigt ook Jan Decleir, die vanavond in cultuurcentrum Strombeek op de planken staat met de voorstelling ‘Landru’. “Als acteurs voelen we aan het publiek dat ze blij zijn dat we er terug zijn. We merken dat bijvoorbeeld aan het applaus dat we krijgen. Je voelt gewoon dat mensen dankbaar zijn dat ze weer kunnen genieten. Want dat is, zeker nu, o zo nodig. Cultuur is voor veel mensen een goede manier om alle stress die deze tijden met zich mee brengen, even te vergeten.” Om dat in de verf te zetten, organiseert cc Strombeek op 3 en 4 december twee comedy-avonden. Comedians Thomas Smith, Soe Nsuki, Jasper Posson en Jade Mintjens gaan elk op zoek naar hun ideale manier om te ontstressen. Plezier verzekerd. Meer info vind je op www.ccstrombeek.be.