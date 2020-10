Strijd tegen sluikstorters loont in Halle: “Dit jaar al voor 35.000 euro aan boetes uitgeschreven”

De voorbije maanden voerde de stad Halle de strijd tegen sluikstorten op. Wie betrapt wordt, mag zich aan een factuur van minimaal 500 euro verwachten. “Een aanpak die loont”, zegt schepen van Afvalbeleid Johan Servé (sp.a). “Dit jaar werd al voor 35.000 euro aan boetes uitgeschreven. In heel 2019 was dat 5.700 euro.”

Dankzij de Hallenaren bracht de stad Halle 80 plekken in kaart die populair zijn bij sluikstorters. Op 18 van die plekken werden intussen camera’s geplaatst. “In de eerste acht maanden van dit jaar konden we 57 sluikstorters identificeren”, zegt schepen van Afvalbeleid Johan Servé. “Wie zich schuldig maakt aan sluikstorten, mag een factuur van minimaal 500 euro verwachten en een GAS-boete erbovenop. Die boetes zijn fors verhoogd. In totaal werd dit jaar zo al voor 35.000 euro aan boetes uitgeschreven. Ter vergelijking: in heel 2019 was dat 5.700 euro.”

Ook ondergrondse containers past in de strijd tegen het sluikstorten. Bovengrondse containers trekken volgens de stad Halle sluikstorters aan. “Halle start dit jaar daarom ook met ondergrondse textielinzameling. De containers voor kledij en ander textiel verdwijnen in de Gasthuisstraat, de Vredelaan en de Tulpenlaan onder de grond”, aldus Servé.

Het gaat om een primeur in Vlaanderen. Als de ondergrondse textielcontainers een positieve invloed hebben op het sluikstorten, zullen nog meer van dergelijke containers in de toekomst onder de grond gestopt worden.