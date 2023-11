Er is een stroompanne op Brussels Airport. De oorzaak is niet bekend. Passagiers kunnen niet inchecken en aankomende reizigers geraken niet aan hun bagage.

Even voor 14uur viel de stroom uit in de hoofdterminal. Daardoor is het donker in de vertrek- en de aankomsthal. De screenings lukken wel nog. Met de drukte valt het voorlopig mee.