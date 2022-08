Wie er al eens kwam, zal in de Pajotse velden in Galmaarden en Bever waarschijnlijk al tal van stropoppen hebben zien staan. Het gaat om een ludieke actie van de Groene Kring om de landbouw positief in de kijker te zetten en het belang van jonge boeren aan te tonen.

Over heel Vlaanderen kan je de komende dagen nog zo'n 70 stropoppen bewonderen. In onze regio vind je ze vooral in Pajottenland, meerbepaald in Galmaarden, Bever en Lennik. “We plaatsen eind augustus het Vlaamse platteland vol met stropoppen en tonen de Vlaming zo hoe schoon het boerenland wel is”, klinkt het bij Groene Kring. “Tot en met 29 augustus kan iedereen op zoek gaan naar die stropoppen. Wij voorzien alvast een digitale kaart met daarop alle locaties.”