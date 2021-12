Studenten Erasmushogeschool bestuderen RINGtv

Onze redactie kreeg onlangs bezoek van een groep eerstejaarsstudenten journalistiek van de Erasmushogeschool in Brussel. Zij kregen een rondleiding en bestudeerden onze zender om daarna RINGtv aan hun studiegenoten voor te stellen. Wij waren zeer benieuwd naar die presentatie en dus trokken we mee de aula in.

Gisteren stelden enkele eerstejaarsstudenten van de opleiding journalistiek aan de Erasmushogeschool in Brussel RINGtv voor aan hun medeleerlingen. Daarvoor brachten ze onder meer een bezoek aan onze redactie en spraken met onze hoofdredacteur Dirk De Mesmaeker. “Ik had eigenlijk verwacht dat RINGtv veel groter was”, omschrijft studente Camille Mignolet uit Dilbeek haar eerste indruk over de zender. “Op televisie lijkt de studio veel groter, terwijl het maar een kleine kamer is. Ik vond dat best gek. Het was ook een kleine, maar gezellige en warme redactie.”

Camille en haar medestudenten dachten ook na over de toekomst van de zender. Aansluiting vinden bij jongere kijkers is er één van de uitdagingen, inzetten op de juiste sociale media een andere. Wat de jongeren ook vaststelden is dat het doelpubliek van RINGtv heel divers is. “In hun zendgebied zijn veel mensen die een andere taal spreken of van andere afkomst zijn. Daardoor moeten ze het puur lokale overstijgen en onderwerpen zoeken die iedereen aanspreekt”, stelt Camille vast.

De medestudenten luisterden aandachtig naar de presentatie. De feedback achteraf was positief. “Bij een grote zender zijn veel meer journalisten, waardoor je minder taken zal krijgen”, zegt student Yannick Jansen. “Je zal moeten focussen op een specifiek onderwerp, terwijl je bij RINGtv bijvoorbeeld meer mag doen en creatiever kan zijn.”