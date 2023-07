Studenten Innoptus Solar Team stellen tiende zonnewagen voor

In Antwerpen stelden ingenieursstudenten van de KU Leuven de tiende Belgische zonnewagen voor van het Innoptus Solar Team. Onder hen twee regiogenoten: Jochen Valcke uit Vilvoorde en Lode Keppens uit Kampenhout. De studenten werkten een jaar lang aan de nieuwe zonnewagen en trekken in oktober naar het WK voor zonnewagens in Australië.

Om de twee jaar bouwen ingenieursstudenten van de KU Leuven een nieuwe zonnewagen. De tiende wagen die ze vandaag voorstelden heet Infinite. Er wacht de studenten én de zonnewagen een belangrijke taak, want de vraag is of de Belgische wereldtitel verlengd kan worden. “Als team hebben we hard uitgekeken naar dit moment. Na meer dan een jaar lang hard werken aan het ontwerp en de productie zijn we trots dat we onze zonnewagen eindelijk kunnen tonen aan de buitenwereld. Hopelijk kunnen we met Infinite onze wereldtitel verlengen, zegt team manager van het Innoptus Solar Team Cedric Verlinden.

Voor deze editie van het wereldkampioenschap namen de teamleden vooral het energetische aspect van de wagen onder handen. Zo werden onder meer de motor en het batterijpakket sterk geoptimaliseerd en worden de limieten van de beschikbare technologie opgezocht. Met het zelfontworpen batterijpakket kan de zonnewagen 900 kilometer rijden. Dat is goed voor een rit van Brussel naar het zuiden van Frankrijk, zelfs wanneer de zon niet schijnt. Dat is 200 kilometer meer dan de autonomie van de vorige zonnewagen.

Het team zette ook in op de in-huis productie van de motor en bouwde een motor die efficiënter is dan die van Tesla. Ook de vin van de wagen kreeg een upgrade, net zoals de look. De Infinite is de smalste Belgische zonnewagen ooit en is nog gestroomlijnder dan haar voorgangers. De komende maanden wordt de wagen getest op Belgische bodem, in oktober rijdt de wagen tijdens het WK in Australië van Darwin naar Adelaide, een traject van 3.021 kilometer door de Australische Outback.