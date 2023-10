Studenten maken droomstart op WK voor zonnewagens: “Perfect uitgevoerde strategie”

Het team startte op de tweede plaats na hun kwalificatieronde van gisteren. Tijdens het eerste uur van de wedstrijd konden de ingenieursstudenten de koplopers uit Aken inhalen en de leiding van het klassement nemen dankzij een uitstekende samenwerking van het team. “Vandaag is de start heel vlot gegaan alsook de twee mediastops die we vervolgens hebben gedaan. We hadden dit dan ook al zeer vaak geoefend waardoor we elke seconde kunnen optimaliseren en zo snel mogelijk de afstand af te leggen”, zegt Jochen Valcke uit Vilvoorde, die operationeel manager is van het team.

Doorheen de dag werd het team geconfronteerd met de uitdagingen van de droge Australische Outback. Door bosbranden in de nabije omgeving moesten ze de snelheid van hun zonnewagen, de Infinite, kortstondig verlagen om de veiligheid van de piloot te garanderen wegens de beperkte visibiliteit. De studenten slaagden er gedurende de dag in om hun eerste plaats te behouden en konden zelfs de voorsprong vergroten.

“Het is een hele uitdaging om door de Australische Outback te rijden. Zo zagen we een bushfire waar we goed doorheen zijn gekomen. Morgen voorspellen ze zelfs nog iets warmer weer. We hopen deze temperaturen ook te doorstaan”, zegt zonnepanneelingenieur Simon Decat. De wedstrijd wordt momenteel gedomineerd door de Lage Landen. Naast de Belgen wordt de top-3 aangevuld met de teams uit Delft en Twente