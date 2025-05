Personeelstekort bij parket Halle-Vilvoorde: Bonte wil belangenconflict inroepen

In de vorige legislatuur kreeg het parket Halle-Vilvoorde, net als het Leuvense parket, geen extra parketcriminoloog toegekend en dat laat zich voelen. Het parket moest zich terug trekken uit de werking van het Veilig Huis. De opvang en ondersteuning van slachtoffers van intrafamiliaal geweld in onze regio dreigt daardoor stil te vallen.

"De vraag is of er geen sterker argument moet ontwikkeld worden naar de federale regering zoals een belangenconflict om dat terug op de agenda te krijgen", zei Hans Bonte vanmiddag in de commissie Justitie. "Want het is precies wachten tot alle bomen even dik zijn vooraleer men daar doet wat men acht te doen in het kader van de veiligheid van onze burgers."

Een belangenconflictprocedure is een manier om conflicten tussen politieke entiteiten in ons land - in casu het Vlaamse niveau en het federale niveau - op te lossen. Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir erkende de problematiek: "Ik bekijk verder de mogelijkheden om met de federale regering zo snel mogelijk tot een structurele oplossing te komen", zei Demir. "Ik zal daarvoor alle juridische mogelijkheden bekijken."