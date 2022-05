Stukje industriële geschiedenis in Zaventem staat te koop

De imposante Villa Coppin in cottagestijl werd in 1920 ontworpen door de twee Brusselse architecten Antoine Laenen en Clément Verhas in opdracht van François Coppin-Van Geetsom, oprichter van de leerlooierij 'Tanneries de Saventhem'. In 2018 werd het pand beschermd wegens haar historische, architecturale en artistieke waarde.

Voor vastgoedmakelaar Michel De Keukeleire (63) van ERA Leus Zaventem is het geen alledaagse verkoop. “Tijdens mijn professionele loopbaan heb ik vaak gezegd dat als dat pand ooit te koop zou komen, ik diegene was die het zou willen verkopen. En zo geschiedde (lacht). Ik ben dan ook een geboren Zaventemnaar. Van waar ik opgegroeid ben, had je zicht op wat wij in Zaventem ‘t Kasteeltje noemden. Mijn mama woont daar nu toch steeds in de buurt. Ik heb er dus wel een zekere emotionele band mee.”

Historisch blijft het een trekpleister in Zaventem. “Vanuit het dorp heb je de villa altijd in uw zicht. De geschiedenis van de leerlooierijfabrieken hangt er onlosmakelijk aan vast. Mevrouw Coppin was een heel sociale madam. Ze gedroeg zich totaal niet elitair en ging gewoon op straat praten met de vrouwen van de arbeiders. De huidige bewoners zijn ook steeds nog de nazaten. Intussen zitten we al aan de vierde generatie.” Omdat ze het ruime domein van 42 are niet meer kunnen of willen onderhouden hebben de eigenaars het nu te koop gesteld.