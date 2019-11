Subsidies voor drie scholen om infrastructuur te verbeteren

Drie scholen in onze regio krijgen elk een aanzienlijk bedrag om hun schoolinfrastructuur te verbeteren. Het gaat om investeringsmiddelen van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Hij kent in het totaal 2,5 miljoen euro toe voor scholenbouwprojecten in Vlaams-Brabant. De vrije Basisschool Sint-Vincentius in Hekelgem (Affligem) sleept van dat bedrag meer dan 2 miljoen euro in de wacht.

Het grootste bedrag is voor vrije basisschool Sint-Vincentius in Hekelgem. De school krijgt meer dan 2 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe school en omgevingswerken.

De Lettertuin en Sint-Victor

Ook de vrije basisschool De Lettertuin in Mazenzele (Opwijk) krijgt een fiks bedrag. Met iets meer dan 100.000 euro kan de school de kleuterklassen en het sanitair renoveren. Vrije basisschool Sint-Victor in Dworp (Beersel) krijgt 100.000 euro voor de vernieuwing van de verwarmingsketel en de renovatie van het sanitair.

Minister Weyts kent middelen toe aan scholen verspreid over heel Vlaanderen. Het totale budget dat nu is toegekend bedraagt 24 miljoen euro en is nog maar een eerste injectie. De komende legislatuur voorziet Weyts meer dan een half miljard euro voor scholenbouw.