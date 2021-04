Subsidies voor renovatie beschermde kapel

De kapel Onze-Lieve-Vrouw in ’t Hammeke in Zemst krijgt een grondige renovatie. De Vlaamse overheid heeft daar bijna 273.000 euro voor veil. De kapel is sinds 1974 een beschermd monument.

De kapel Onze-Lieve-Vrouw in ’t Hammeke dateert van de 17de eeuw en bevindt zich wat geïsoleerd tussen de Zenne en de E19. Volgens Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) is de kapel misschien wel het meest authentiek bewaarde gebouw van Zemst. “De kapel heeft een grote historische en volkskundige waarde. Daarom ken ik graag deze restauratiepremie toe zodat het gebouw opnieuw in volle glorie te beleven is.” Sinds 1974 is de kapel een beschermd monument.

De jongste jaren geraakte de kapel in zwaar verval en daarom besliste de gemeente Zemst om het gebouw integraal te restaureren. Door het heropenen van een historische opening in de zuidwestgevel zal het interieur van de kapel permanent zichtbaar zijn, wat een meerwaarde is voor de beleving van de kapel.