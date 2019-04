Subsidies voor rioleringswerken in Pepingen

Het gaat meer bepaald om rioleringswerken in de Terheugenstraat en de Huttestraat. In de Huttestraat komen er rioleringen, goed voor een bedrag van 934.540 euro. In de Terheugenstraat gaat het om een subsidie van 289.975 euro om de nodige rioleringswerken uit te voeren. Verder worden nog rioleringswerken in de Hoesnaek, de Weverkeist en de Kamstraat gefinancierd.

De rioleringswerken zijn dringend nodig want in Pepingen is amper een kwart van de woningen aangesloten op het rioleringsnetwerk, in alle andere gevallen komt het afvalwater rechtstreeks in de waterlopen terecht. In vergelijking met de rest van de andere Vlaamse gemeenten scoort Pepingen opvallend slecht.