Sunset Bar viert overgang naar code oranje

Het rijk der vrijheid is vannacht weer een stapje dichterbij gekomen. Sinds middernacht zijn we overgeschakeld van code rood op de coronabarometer naar code oranje. Daardoor mogen discotheken en nachtclubs de deuren weer openen, heeft de horeca geen sluitingsuur meer en verdwijnt daar ook de mondmaskerplicht, behalve voor het personeel. Onze reporter ging de sfeer opsnuiven in de Sunset Bar in Liedekerke.