Swordplay Belgium: als theaterschermen passie wordt

Wie wil schermen zoals Zorro of andere filmhelden, die is bij Swordplay Belgium aan het juiste adres. De club werd opgericht door Philippe Bernaerts uit Diegem. Philippe vond in de buurt nergens een club waar aan theaterschermen kon worden gedaan en dus richtte hij zelf een eigen vereniging op.

De club telt nu 6 leden en die komen iedere week in Vilvoorde samen om te leren schemren zoals in de films en het theater. Theaterschermen is anders dan sportschermen of historisch schermen. Bij theaterschermen doen de beoefenaars alsof, het is niet de bedoeling dat ze elkaar raken en ze dragen dus ook geen beschermende kledij. Er wordt gemikt op het zwaard en niet op het lichaam. Beoefenaars houden zich ook strikt aan de choreografie, er is geen ruimte om te improviseren.

Swordplay Belgium is nog op zoek naar mensen en naar een club om het theaterschermen te kunnen beoefenen. Info op de facebookpagina van de club.