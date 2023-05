Taalflip moet leerlingen op speelse wijze Nederlands aanleren

In het Vlaamse basisonderwijs heeft naar schatting 1 op de 4 kinderen het Nederlands niet als moedertaal. Omdat er voor al die doelgroepen een grote behoefte is aan goed oefenmateriaal, zowel voor in de klas als voor thuis, brengt Boeklyn Taalflip uit. De speldoos bevat 300 kaartjes met nuttige thema's, zoals wonen, eten en drinken, weer en natuur of lichaam en gezondheid. Je kan ook gratis een bijhorend gratis bingo- en memoryspel downloaden. Het idee voor Taalflip kwam van Edith Vrijens, een voormalige lerares uit Tongeren die jarenlang Nederlands gaf aan Franstalige leerlingen in Wallonië.

Als leerkracht ben je voortdurend op zoek naar creatieve manieren om je leerlingen iets bij te brengen. Alleen maar een lesboek gebruiken, dat is zeker niet genoeg. In de loop der jaren heb ik zelf veel interactieve spelletjes ontwikkeld, ik vond het spijtig dat die na mijn onderwijscarrière niet meer gebruikt werden”, zegt Edith Vrijens. “Daarom ben ik ermee naar uitgeverij Boeklyn gestapt. Zij hebben uit mijn materiaal een selectie gemaakt en zo is Taalflip ontstaan. Ik ben er heel blij mee.”

Taalflip is niet alleen handig voor kinderen en tieners. Ook volwassenen kunnen er op een originele manier Nederlands mee oefenen. “Het is soms moeilijk om leerlingen te motiveren voor vreemde talen. Met ludieke materialen als Taalflip kun je proberen daar iets aan te doen”, zegt Peter Schoenaerts, uitgever bij Boeklyn. Omdat de behoefte aan speels en vernieuwend oefenmateriaal voor anderstaligen groot is, werd de ontwikkeling van Taalflip financieel ondersteund door de Nederlandse Taalunie.