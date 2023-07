Taalkampen voor anderstalige kinderen in Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke

Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke organiseren tijdens deze zomervakantie vier taalkampen voor kinderen van 5 tot 12 jaar. De bedoeling is om kinderen die thuis weinig of geen Nederlands spreken ook in de zomervakantie kansen te bieden om het Nederlands op een laagdrempelige manier te gebruiken.

‘Taal in TARL’ richt zich naar kinderen die wonen of naar school gaan in Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke en die thuis weinig of geen Nederlands spreken. Het project omvat een reeks van zes taalkampen Nederlands van telkens een week tijdens de zomerperiode en de schoolvakanties. In de zomervakantie worden er vier kampen, één in elke gemeente, georganiseerd. Het eerste gaat deze week door in Roosdaal.

Tijdens de krokus- en paasvakantie volgend jaar vinden nog eens twee taalkampen plaats. Tijdens zo’n kamp krijgen een dertigtal kinderen in de voormiddag al spelenderwijs spreek- en schrijfoefeningen om hun Nederlands te oefenen. In de namiddag zijn er sport- spel- en culturele activiteiten in het Nederlands.

“Taalkampen tijdens de schoolvakanties zijn voor veel kinderen een uitstekend initiatief om op een leuke manier met het Nederlands bezig te zijn”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Vlaams karakter. “Daarom investeren we 15.000 euro in de kampen.”