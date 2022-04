Taaltraject Nederlands voor voetbaltrainers

Tijdens acht sessies leren anderstalige trainers voetbaltechnische woordenschat, grammatica in een voetbalcontext en krijgen ze oefenkansen Nederlands in de club. Naast trainers zijn ook ploegafgevaardigden, anderstalige ouders die een rol willen opnemen of andere geïnteresseerden in voetbaltraining welkom.

De Centra voor Volwassenenonderwijs Crescendo en Semper en vzw ‘de Rand’ bieden deze cursussen aan omdat anderstalige trainers in de Vlaamse Rand te weinig Nederlands kenden. “Het zijn geschoolde trainers die het uitstekend doen. Alleen de taal blijkt een drempel te zijn. De communicatie zorgde voor moeilijkheden tijdens trainingen”, zegt projectmedewerker Taalpromotie sport bij vzw ‘de Rand’ Nizar Ujayli.

De eerste editie in 2021 bleek succesvol. “De trainers staan steviger in hun schoenen. We merken ook dat de deelnemers van vorig jaar hun weg vinden naar nieuwe sportclubs. Door corona konden trainers niet aan de slag gaan, waardoor velen stopten. Clubs zoeken nu nieuwe trainers en deze cursussen openen nieuwe deuren”, zegt Nizar Ujayli. “Voor de deelnemers van 2021 bieden we dan ook een vervolgcursus aan.”

Meer info vind je op www.derand.be/nl/news/7422/nt2-traject-op-maat-van-trainers