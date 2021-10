Tal van activiteiten op vijfde 'Dag van het Zoniënwoud'

Zondag is het Dag van het Zoniënwoud. Dan kan je niet alleen in Hoeilaart, Overijse en Tervuren terecht voor allerlei wandelingen, maar ook in die delen van het woud die tot het Waalse en Brusselse Gewest behoren. De Dag Van het Zoniënwoud is een initiatief van de Stichting Zoniënwoud, in 2019 opgericht om een eenvormige, intergewestelijke visie op het Zoniënwoud te ontwikkelen.

Tijdens de Dag van het Zoniënwoud kan je volop genieten van het bos. De Stichting Zoniënwoud zet er samen met een reeks partners een heleboel activiteiten op poten."Het gaat van geleide natuurwandelingen tot kinderactiviteiten. Kinderen kunnen leren knutselen met wat ze in het bos vinden of leren kampen sjorren. Je kan ook met je hond door het bos joggen. Zo leer je hoe boeiend het is om met je hond aan de leiband het bos te ontdekken”, zegt Sanne De Troyer van Stichting Zoniënwoud. “Je kan ook op stap gaan met de boswachters. Zij tonen dan hoe ze het bos beschermen en beheren.”

Alle activiteiten worden gecentraliseerd aan de toegangspoorten van het Zoniënwoud. Eén daarvan is het Geografisch Arboretum van Tervuren. Zondag zullen Natuurgidsen er je inwijden in de wondere collectie van het bosmuseum. “Het is een unieke plek. In het arboretum zijn echt stukjes bos vanuit het Noordelijk halfrond aangeplant. Dus als we hier op stap gaan kan je op een paar uren tijd een soort wereldreis maken door de bossen van Noord-Amerika, Azië en ook een groot deel van Europa. Dus als je hier komt wandelen heb je het gevoel dat in zo'n wereldbos zit", zegt Mia Brankaer van Natuurgroepering Zoniënwoud.