Tankstation Humbeeksesteenweg verzegeld: 'mogelijk milieuprobleem na fout'

In Grimbergen is het pittoreske tankstation langs de Humbeeksesteenweg verzegeld door politie en gemeente. Tijdens het vullen van de silo’s is er een fout opgetreden waardoor liters mazout en diesel uit de putten stroomden. Er wordt bekeken of het om een menselijke of een technische fout gaat.

De pompen van het tankstation zijn al sinds woensdag verzegeld. Toen de ondergrondse citernes vorig weekend werden volgegoten, stroomden liters mazout uit de put. Normaal gezien zou er een alarm moeten afgaan wanneer de citernes vol zijn, zodat de bediende stopt met vullen. “Door de overstroming is mogelijk een milieuprobleem ontstaan. We hopen dat er geen liters mazout in de grond zijn terechtgekomen,” zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD).

De brandweer kwam ter plaatse, maar aanvankelijk werd er niet meteen actie ondernomen. Wel werden de rioleringen grondig gespoeld. De milieudienst van de gemeente besloot echter begin deze week dat de pomp moest worden afgesloten in afwachting van een bodemonderzoek. Het tankstation kreeg in 2015 nog een nieuwe milieuvergunning, maar was twee dagen voor het incident overgenomen door een nieuwe uitbater. Het is nog maar de vraag of die correcte papieren kan voorleggen. Tot dan zal de pomp dichtblijven.