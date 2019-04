Tara: “Ik hoop ooit terug te kunnen stappen”

Volgend weekend staat Liedekerke in het teken van Tara De Bolle. De 33-jarige mama van twee kinderen werd eind december getroffen door een vleesetende bacterie en verloor beide benen en onderarmen. De benefiet Hart voor Tara moet geld in het laatje brengen voor elektrische prothesen.

RINGtv bezocht Tara in het revalidatiecentrum in het UZ Gent. “Op dit moment voel ik me heel goed. Ik hoop ooit terug te kunnen stappen. Dat moet niet ver zijn, van thuis tot bij mijn mama of zus bijvoorbeeld. Mezelf wassen zou ook leuk zijn, want dat kan ik momenteel niet. Met die protheses gaat dat wel lukken, net als mijn kinderen naar school brengen,” zegt Tara.

Maar die protheses kosten meer dan 100.000 euro. Daarom richtte familie van Tara de vzw Hart voor Tara op, die van 26 tot 28 april een benefietweekend organiseert in Liedekerke. De golf aan solidariteit helpt Tara om de moed erin te houden. Tientallen inzamelacties van inwoners en verenigingen brachten eerder al geld in het laatje.

Olivier, die een winkel in mobiliteitshulpmiddelen heeft, sponsort het bedrag voor Tara's rolstoel dat niet terugbetaald wordt. “Ik wil eigenlijk het beste voor haar. We gaan sowieso een stapplaat achter de rolstoel van Tara monteren waar haar kinderen op kunnen staan. Ook aan andere accessoires, waaronder lekvrije banden, wordt gedacht,” zegt Olivier van Mobility by Olivier.

Het verslag van ons bezoek aan Tara zie je vanavond in ons nieuws op RINGtv.