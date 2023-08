Team van deskundigen doet voorstellen voor toekomst Makro-site Leeuw

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw stelt een team van deskundigen aan dat zich moet buigen over een mogelijke toekomst van de Makro-site. Na de sluiting van het bedrijf eind vorig jaar, staat de site leeg. Af en toe is er overlast door sluikstorters. Sint-Pieters-Leeuw pleit al langer voor een nieuwe invulling van de site en wil nu duidelijkheid scheppen over wat mag en kan.

Met de huidige wettelijke voorschriften voor de Makro-site in Leeuw kan er volgens het gewestplan alleen een soortgelijke activiteit als voordien plaatsvinden. Maar aangezien Makro geen overnemer vond voor eenzelfde activiteit, wordt dat onmogelijk. Voor andere mogelijke gebruiksdoeleinden, zoals een KMO-zone, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen, woningbouw, bufferzones,… moet het gemeentebestuur van Leeuw eerst een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opstellen, wat al snel een traject van twee jaar is.

Daarom stelt Leeuw nu een team van deskundigen samen. “Omdat dit een groot en belangrijk perceel in private eigendom is dat het beeld langs de steenweg voor de komende 50 jaar zal vormgeven, willen we de komende vier maanden benutten om aan een team van deskundigen te vragen hoe zij de toekomst van de site zien. Met per scenario voor- en nadelen,” licht burgemeester Jan Desmeth (N-VA) toe. “Begin 2024 willen we dan de knoop doorhakken om aan de slag te gaan.”

Schepen van Omgeving Bart Keymolen (cd&v) vervolgt: “De eigenaar van het terrein beslist aan wie hij de percelen of stukken ervan verkoopt. Maar een potentiële koper wil weten wat mogelijk is en wat niet. Dit wordt via het RUP bepaald door de gemeente. Daarom willen we nu aan de slag gaan en een duidelijke koers bepalen voor de opmaak van het RUP. Zo vermijden we dat de tijdsduur van 2 jaar zicht uitstrekt tot een langere periode.”

Intussen bekijkt de gemeente ook samen met de eigenaar welke tijdelijke invulling van de site is toegelaten volgens de geldende voorschriften.