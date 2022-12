De technische loods in de gemeente Zaventem maakt plaats voor een bos van zo’n half voetbalveld groot. “De gebouwen staan leeg, de site is veel te groot. Daarom wordt die grotendeels onthard en teruggegeven aan de natuur”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer.

Technische loods in Zaventem wordt bos: “Gebouwen staan leeg, site is veel te groot”

De verlaten loods was jarenlang de locatie voor de technische dienst van de gemeente Zaventem, maar daar komt straks verandering in. “De site is veel te groot”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer. “De bedoeling is om te gaan naar site te gaan die maar een kwart zo groot is als nu. Alleen een garage blijft overeind, het werk dat hier gebeurde verhuist naar andere gebouwen van de technische dienst. Al de rest wordt onthard en teruggegeven aan de natuur.”

In de plaats van het gebouw komt een bos van ongeveer een half voetbalveld groot, waar mensen in kunnen sporten of genieten van de natuur. Zaventem wil daar geen eenmalige gebeurtenis van maken. “De plannen maken deel uit om van één naar 30 hectare toegankelijk groen te gaan in onze gemeente. Tegen het einde van de bestuursperiode willen we 36.000 bomen geplant hebben, één voor elke inwoner”, aldus Dewandeleer.