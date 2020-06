Tegen eind deze eeuw dubbel zoveel slachtoffers van overstromingen in Dendervallei

Het aantal mensen uit de Dendervallei dat in de problemen komt bij overstromingen, verdubbelt tegen het einde van deze eeuw. Dat staat te lezen in een voorstudie van de Vlaamse overheid. Liedekerke en Teralfene zouden daarbij zwaar getroffen worden. Vlaanderen wil tegen 2050 de Dendervallei minder overstromingsgevoelig maken.

Vandaag komen mogelijk tot 4.000 mensen uit de Dendervallei in de problemen te zitten bij overstromingen. Tegen het einde van deze eeuw zouden er dat 8.000 zijn. Dat blijkt uit de voorstudie van de Vlaamse Overheid. Naast Geraardsbergen en Denderleeuw zouden ook Teralfene en Liedekerke zwaar getroffen worden. In Teralfene zou het aantal getroffen inwoners stijgen van 449 naa 927, in Liedekerke van 309 naar 648.

Vlaanderen nam al heel wat maatregelen, zoals dijken op de oevers, sluizen en waterbergingsgebieden. Maar het werkt ook aan een groter plan om tegen 2050 de gemeenten die aan de Dender liggen beter te beschermen tegen overstromingen. Volgens klimaatbeweging Climaxi kiest de overheid voor een verkeerde aanpak. “De vernieuwing van stuwen en dijken blijft doorgaan en het effect van de watercollectoren wordt niet eens bestudeerd”, zegt Filip De Bodt. “Beide ondergraven de nieuwe aanpak, die wel meer rekening houdt met bufferen en traag laten afvoeren van water. Daarbij wordt het zelfs onzeker of de doelstellingen 2050 behaald worden.”

De klimaatbeweging merkt ook op dat er over verdroging geen aandacht is. “Overstromingen en verdroging zijn Siamese tweelingen van een verkeerd klimaatbeleid. We vragen dan ook dat het plan met deze invalshoek herschreven wordt. Wij hebben tien jaar gewacht om overstromingen aan te pakken, we moeten geen tien jaar wachten om de droogte aan te pakken”, aldus De Bodt.