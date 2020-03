Tenniskoppel Van Uytvanck en Minnen biedt hulp aan

Sinds begin deze maand is het tenniscircuit gestopt met draaien en dus zit het koppel Van Uytvanck-Minnen - dat normaal de wereld rondreist - onverwacht thuis. “Het voelt raar. Het moeten normaal de drukste maanden van het jaar zijn”, zegt Alison Van Uytvanck. Haar partner Greet Minnen vult aan. “Wij worden betaald door het prijzengeld dat we verdienen tijdens tornooien. We zijn eigenlijk zelfstandigen die nu geen geld verdienen omdat we geen tornooien kunnen spelen.”

Alison en Greetje willen zich nuttig maken de volgende weken en tonen hun groot hart. “Greet en ik willen graag mensen helpen die in de buurt wonen van Vlaams-Brabant. we bieden hulp aan wie daar nood aan heeft. Al is het inkopen doen of in een supermarkt rekken vullen. Naar de apotheek gaan kan ook, of pakjes wegbrengen. Wij zijn thuis, zijn jong en willen bewegen”, zegt Van Uytvanck.

Wie beroep wil doen op Alison en Greet kunnen een berichtje sturen via Messenger, Instagram of een e-mail sturen naar alison4@msn.com. Ook een hond uitlaten doen de Vilvoordse dames met alle plezier.