Tennislegende Pascal Collard keert terug naar Tennisclub Pajottenland

Tennislegende Pascal Collard wil van Tennisclub Pajottenland in Dilbeek de grootste kleine club van België maken. Nadat hij eerder in ons land al 33 tennisscholen oprichtte en er in de Verenigde Staten een sportcomplex naar hem vernoemd werd, keert hij nu terug naar waar het voor hem allemaal begon.

Collard begon te tennissen toen hij 12 jaar was. Vandaag is hij een grote naam in de sportwereld. In België richtte hij meer dan 30 tennisscholen op. “We waren de grootste tennisacademie van België, maar eigenlijk ook in de hele wereld,” steekt hij van wal. “We hadden vijf spelers in de top 100 en zelfs twee in de top 10. Dat was echt een droom voor mij, we organiseerden zelfs een Davis Cup.”

Pascal Collard bleef dromen en trok zelfs naar de Verenigde Staten. Daar trainde hij bekende tennissers. “Ik zat ook met Björn Borg en John McEnroe op de bank. Zo moest ik Borg coachen tegen McEnroe. Die nacht heb ik niet geslapen…”

Na zijn American Dream zoekt Pascal nu nieuwe oorden op. Die vindt hij bij Tennisclub Pajottenland, waar het voor hem allemaal begon. Samen met het bestuur wil hij het niveau van de club opkrikken, al moet de club ook gewoon ‘klein’ blijven. “Want er is (nog) geen infrastructuur voor grootse dingen. We zien de komende jaren wel wat kan.”