Tentoonstelling over Pater Pax

Overmorgen is het tien jaar geleden geleden dat Pater Pax in Halle op 85-jarige leeftijd overleed aan een slepende ziekte. De pater was tijdens zijn leven één van de kleurrijkste figuren in de Zennestad. Naar aanleiding van de teiende verjaardag van zijn overlijden vindt in residentie 't Convent een tentoonstelling plaats met spullen van Pater Pax.

Pater Pax, geboren als Willem de Rooij, kwam vanuit het Nederlands Tilburg in 1958 naar Halle en groeide er uit tot een legendarisch figuur. De pater viel vooral op door zijn atypische gedrag voor een geestelijke en inzet voor het Halse verenigingsleven. Het meest bekend is hij om zijn Pax-kelder in het klooster. Daar bood hij jongeren repetitielokalen aan om muziek te maken. Eén van hen was de jonge Paul Severs. De Pax-kelder groeide uit tot een jeugdhuis avant la lettre. Op een bepaald moment telde de privéclub maar liefst 4.000 leden.

In residentie 't Convent in Halle loopt nog een hele week de tentoonstelling 'Pater Pax, een blij mens'. Daar kan je gaan kijken naar unieke foto's en persoonlijke spullen van de pater. RINGtv trok vandaag samen met twee organisatoren van de tentoonstelling en Jan Vanhoof, de medeoprichter van muziekgroep The Criminals, naar Halle om herinneringen op te halen aan Pater Pax.