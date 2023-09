Tentoonstelling in Vilvoorde brengt kunst en architectuur samen

‘Where art meets architecture’ is een kunsttentoonstelling die loopt in het centrum van Vilvoorde. Die titel is niet toevallig. Wat ooit de directeurswoning was van een kantfabriek, is nu verbouwd tot een tiental moderne lofts. De ruimten op het gelijkvloers zijn nog niet bewoond en doen nu tijdelijk dienst als kunstgalerij.

De gevels van oude burgerhuizen in de Witherenstraat zijn voor de architecten het vertrekpunt van een nieuwbouw. Kunstcriticus en curator Gilbert Putteman kiest steeds vaker voor afgewerkte bouwprojecten om er zijn exposities in op te bouwen. “Dat zijn vaak unieke panden, de Heerenhuizen in Vilvoorde zijn een schot in de roos”, zegt Putteman. “Een oase van rust in het centrum van de stad en een binnentuin van een hectare groot. Het is een eer om daar te mogen tentoonstellen.”

In de tuin staat de beeldenreeks Hoofdzaken van de Oost-Vlaamse beeldhouwster Nadine de Meester. Ulrike Bolenz heeft een internationale reputatie, maar de Vilvoordse speelt nu een thuismatch. En Rob Vanoudenhoven kennen we vooral als televisiemaker, maar eigenlijk is hij geboren als beeldend kunstenaar. Sommigen zijn geneigd om hem een collagekuntenaar te noemen, maar dat heeft hij liever niet. “Ik probeer met een aantal materiaal dingen bij elkaar re brengen, vaak met paperclips. Van daaruit start het idee”, aldus Vanoudenhoven.

De tentoonstelling is nog dit en volgend weekend te bezichtigen op zaterdag en zondag van twee tot zes uur.