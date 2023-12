Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke maken 600.000 euro vrij voor extra agenten: “Wapenen tegen de toekomst”

Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke trekken samen 600.000 euro voor de aanwerving van tien politieagenten. De bedoeling is dat die in 2025 in de politiezone TARL starten, nadat ze hun opleiding hebben gevolgd.

Het budget voor extra agenten is in 2022 al goedgekeurd. “Met de beslissing willen de burgemeesters de inwoners van de vier gemeenten een kwaliteitsvolle politiewerking aanbieden en de politiezone wapenen om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen”, klinkt het bij de politiezone TARL. De zone zou normaal een kader van 100 agenten moeten hebben, maar in realiteit zijn er vandaag maar zo’n 70 agenten.

Het personeelstekort bij de politiezones is een oud zeer in onze regio. Heel wat agenten trekken naar Brussel omdat ze door allerhande premies meer kunnen verdienen. Het geld dat de gemeenten vrijmaken wordt nu in bijkomende opleiding gestopt. “Zondag 10 december organiseert PIVO in Asse samen met de dienst rekrutering en selectie de jaarlijkse infodag met alle info over de selectieproeven en opleiding. Wie zich inschrijft, kan vanaf 2025 aan de slag in de zone”, klinkt het nog.