Ternat drie dagen in de ban van opera ‘De Draad’

Vanavond gaat in CC De Ploter in Ternat de opera 'De Draad' in première, een totaalspektakel rond de Groote Oorlog. RINGtv ging een kijkje tijdens de laatste repetitiedag.

'De Draad' is het resultaat van een samenwerking tussen muziekvereniging Musate, cultuurcentrum De Ploter, het Opwijks mannenkoor, Koor per Evento en toneel Tijl Ternat. Het vertelt het verhaal van de zoektocht van het verliefde, blinde jonge meisje Marie naar haar geliefde Louis na de wapenstilstand van 11 november 1918.

“Het is een combinatie van muziek, zang en toneel met gebaseerd op 'Un long dimanche des fiancailles' van Sebastien Japrisot. Musate, de harmonie, is naar mij toegekomen, en ze mij aangeraden om de fantastisch roman te lezen. Zo is de bal aan het rollen gegaan en zijn we gaan kijken kunnen we daar een muzikaal verhaal van konden maken,” zegt theaterregisseur Bram De Win.

Op het podium verschijnen een tachtigtal muzikanten, veertig koorleden, acteurs en figuranten en vier solisten. Op deze manier wil de organisatie opera dichter bij het publiek brengen.

“Het doel is om zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken en opera naar een amateurpubliek te brengen. Opera heeft een zeer elitair stempeltje en we willen daar toch iets aan doen en tonen dat het voor iedereen toegankelijk is,” besluit productieleider Guy Belsack.

‘De Draad’ wordt vanavond 2 november en zaterdag 3 november om 20u00 gespeeld. Zondag is er een middagvoorstelling om 15u00.