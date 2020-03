Ternat opent triagepost voor coronapatiënten in OLV Asse

Ternattenaren met kortademigheid, koorts en hoest en die dus sterke symptomen van het coronavirus vertonen kunnen vanaf maandag om 14 uur door hun huisarts doorverwezen worden naar het triagepunt in het OLV-ziekenhuis in Asse. Daar kan bepaald worden of een ziekenhuisopname nodig is. “Op deze manier kunnen we iedereen goed en veilig onderzoeken en zo de spoeddienst ontlasten,” zegt schepen van Welzijn Marc Faes (Open VLD). “Het is ook een voordeel dat alles op één locatie gebeurt, want zo heb je minder beschermend materiaal nodig.”

Testen

Vanuit het triagepunt kunnen de artsen ook testen en bloedafname uitvoeren, zodat ze een betere diagnose kunnen stellen en de patiënten sneller gerust kunnen stellen. De oudere generatie huisartsen zal voor de telefonische permanentie zorgen, de jongere generatie zal de triagepost bemannen. Ook huisartsen van Asse en Dilbeek sluiten hierbij aan.

Help mee

Ternat zoekt nog vrijwilligers om mee het triagepunt te bemannen. Helpende handen zijn welkom op helpmee@ternat.be.