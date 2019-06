Ternat stopt plannen De Kiem in de koelkast

De gemeente Ternat stopt de plannen om de gemeentelijke basisschool De Kiem in Sint-Katherina-Lombeek af te stoten in de koelkast. “De voorbije dagen zijn tumultueus verlopen. We zijn te snel willen gaan. Dit plan heeft op dit moment onvoldoende draagkracht”, zeggen de fracties van de meerderheid in een open brief.

Er ontstond de voorbije dagen heel wat commotie rond het plan van de gemeente Ternat om De Kiem vanaf het schooljaar 2020-2021 over te dragen aan het katholiek onderwijsnet. Daarop kwam een storm van protest van ouders en leerkrachten, die de voorbije dagen in zwarte kledij lesgaven en zwarte doeken aan de schoolpoort hingen. De leerkrachten vonden het niet kunnen dat ze niet gehoord werden.

“We hebben geluisterd, geëvalueerd en gevoeld dat het dossier op dit moment niet de gedragenheid heeft waar wij als meerderheid vanuit gingen. We erkennen dat er te weinig overleg aan voorafgegaan is om een breed draagvlak te creëren”, zeggen CD&V en Volks/Voor Ternat in een gezamenlijke verklaring.

Het punt wordt daarom geschrapt van de agenda van de gemeenteraad op 25 juni. Toch blijft de gemeente Ternat achter de plannen staan. “We geloven nog steeds in de opportuniteit die op tafel ligt. Samen één moderne dorpsschool bouwen ‘op de bos’ voor alle kinderen en dat op korte termijn is in onze ogen een mooi project”, aldus het gemeentebestuur.

De gemeente Ternat gaat de komende maanden met alle actoren uitgebreid rond de tafel zitten om een masterplan voor het Ternats onderwijs te ontwikkelen waar iedereen zich in kan vinden. De protestactie van de school morgenavond gaat gewoon door zoals gepland. "We zijn blij met deze eerste stap naar een open dialoog. Onze samenkomst donderdag is ludiek maar respectvol. Zo kunnen we samen laten zien welke impact dit dossier heeft", zegt de school op zijn Facebook-pagina.