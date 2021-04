Ternat verhoogt controles op foutparkeerders

De mobiliteitsdienst van Ternat stelt vast dat heel wat autobestuurders fout blijven parkeren. “Twee van onze personeelsleden werden daarom opgeleid tot GAS-ambtenaar. Naast de politie zullen ook zij nu vaststellingen van fout parkeren doen”, zegt Ternats burgemeester Michel Vanderhasselt. “In de mate van het mogelijke zullen bestuurders worden aangesproken en gevraagd zich te verplaatsen. Is de bestuurder niet aanwezig of blijft hij in overtreding staan, zal een boete volgen.”

De meest voorkomende parkeerfouten in Ternat is het parkeren op voet-, zebra- en fietspaden. Verder wordt er volgens het gemeentebestuur nog te vaak geparkeerd waar er eigenlijk een verbod is, bijvoorbeeld ter hoogte van een witte volle lijn, een witte of gele onderbroken lijn, op verkeersdrempels en vlakbij een kruispunt of zebrapad.