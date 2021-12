Testcentrum Eizeringen heropent deuren

Acht Pajotse gemeenten hebben in samenspraak met de huisartsenkring Pajottenland beslist om het testcentrum in de oude tramsite van Eizeringen te heropenen. Het centrum moet de druk op de huisartsen verlichten.

Ook het Pajottenland ontsnapt niet aan de vierde coronagolf. “We kunnen er niet langer omheen. Het aantal besmettingen met COVID-19 stijgt dagelijks en de daarbij horende vraag naar testen wordt steeds groter. Hierdoor stijgt ook de druk op de huisartsen uit het Pajottenland en de testcentra in de naburige gemeenten”, meldt de eerstelijnszone Pajottenland. “Vanaf 3 december kan je daarom opnieuw terecht in het testcentrum in Eizeringen.”

Het testcentrum zal alle dagen open zijn van 14 uur tot en met 17 uur, behalve op zondag. Je kan er enkel op afspraak terecht. In het centrum kunnen inwoners van de gemeenten Gooik, Herne, Dilbeek, Ternat, Roosdaal, Galmaarden, Lennik en Bever zich laten testen.

Foto: Gemeente Lennik