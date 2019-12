Tevredenheid patiënten ziekenhuis Halle bij laagste in Vlaanderen

Uit de ziekenhuisbarometer van CM bleek eerder deze week dat het AZ Sint-Maria in Halle het de duurste ziekenhuis van Vlaanderen is. Uit de Patiëntenpeiling blijkt dat het ziekenhuis ook één van de slechtste scores heeft als het op tevredenheid van de patiënten aankomt. 6 op de 10 patiënten raadt het ziekenhuis aan bij familie of vrienden.

De patiëntenpeiling stelt de patiënten 28 vragen, onder meer over de informatie die ze krijgen voor en tijdens hun opname, de inspraak die ze hebben in hun behandeling en de vriendelijkheid van het ziekenhuispersoneel. 58,2% van de patiënten zou het ziekenhuis in Halle 'zeker wel' aanbevelen bij familie en vrienden. Het AZ Jan Portaels in Vilvoorde scoort met 56,9% nog slechter. Beide ziekenhuizen zitten daarmee ruim tien procent onder het streefcijfer.

In beide ziekenhuizen is de patiënt tevreden of de vriendelijkheid van het personeel, maar over het algemeen scoort het ziekenhuis in Vilvoorde beter op het merendeel van de indicatoren. Vooral rond de communicatie naar de patiënt toe is in Halle nog werk. Het AZ Sint-Maria zegt in De Standaard dat ze de patiënten meer tegemoetkomen. Ook is er een nieuw kwaliteitsteam gestart dat zich bekommert om de patiëntenparticipatie en- beleving.

Het Vlaams Patiëntenforum vindt het wel knap dat ziekenhuizen met hun slechte cijfers naar buiten komen. "We hebben het AZ Sint-Maria voorgesteld om ze te begeleiden", zegt directeur Ilse Weeghmans in De Standaard. "We willen samen met hen bekijken wat ze van andere ziekenhuizen kunnen leren zodat de kwaliteit verhoogt." Voor het ziekenhuis in Asse zijn geen aparte scores beschikbaar omdat het onderdeel is van het OLV-ziekenhuis in Aalst.