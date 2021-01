Tien terreurverdachten aanslagen Zaventem en Brussel doorverwezen naar assisen

Salah Abdeslam en negen andere terreurverdachten zijn door de Brusselse raadkamer doorverwezen naar het hof van assisen in het dossier rond de aanslagen in Brussel en Zaventem. Dat zegt advocaat Renaat Landuyt, die optreedt voor enkele burgerlijke partijen. Drie andere personen in het dossier werden zonet door de raadkamer buiten vervolging gesteld en zijn niet langer verdacht.

Daarmee volgt de raadkamer de vordering van het federaal parket niet volledig. De federale procureur had gevraagd om Salah Abdeslam, Oussama Atar, Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi en Hervé Bayingana Muhirwa door te verwijzen naar het hof van assisen. Voor de broers Farisi had het federaal parket de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank gevraagd. “De raadkamer is strenger dan het federaal parket”, zegt meester Landuyt.

De Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) moet zich in de loop van de komende weken of maanden nogmaals buigen over het dossier om de definitieve doorverwijzing naar assisen uit te spreken. Bij de aanslagen van 22 maart kwamen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek 32 mensen om het leven. 340 mensen raakten gewond.