Tigers vs Eagles: thrillermatch trapt nieuw basketjaar op gang

Het doel van De Eagles was duidelijk: winnen! Met die ingesteldheid draaiden ze in het begin van de wedstrijd een achterstand van 5-0 om in een voorsprong van 5-10. De thuisploeg anticipeerde echter snel en kon de kloof snel in evenwicht brengen tot 18-19. Vanaf dan hielden beide ploegen elkaar min of meer in evenwicht tot aan de rust. Toen stond het 30-38 voor de Eagles.

Na de pauze eenzelfde verhaal. De Tigers geraakten niet meteen dichter, maar de Eagles konden ook niet verder uitlopen. De laatste minuten van de wedstrijd waren de spannendste. Op 10 seconden van het fluitsignaal en met 71-74 op het scorebord smeet Tordeur een driepunter binnen. De eindstand was 74-74. Verlengingen dus. Ook daar hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. De thuisploeg kon de genadeslag toebrengen en won deze thriller met 81-77.