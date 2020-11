Tim Vandenput: "België moet in cockpit blijven van Brussels Airlines"

In maart volgend jaar volgt Peter Gerber Dieter Vranckx op als topman van Brussels Airlines. Gerber leidt vandaag de cargo-afdeling van moederbedrijf Lufthansa. Met Vranckx, afkomstig uit Grimbergen, verdwijnt de enige Belg in het management van Brussels Airlines en wordt de Duitse invloed van moederbedrijf Lufthansa opnieuw versterkt.

De machtswissel roept vragen op bij Kamerlid Tim Vandenput (Open Vld). “De Belgische reflex zal er veel minder zijn of zelfs niet meer zijn”, vreest Vandenput. “Dat er maar één Belg zat in die cockpit, en die nu verdwijnt voor een Duitser, is een vreemde zet. Maar misschien wel een strategische zet vanuit Lufthansa om meer controle te hebben en om SN Brussels volledig te laten opgaan in lowcostcarrier Eurowings.”

Zo'n integratie in Eurowings was oorsponkelijk het plan, maar Lufthansa stopte er mee omdat hun lagekostentak zware verliezen leed. Het scenario druist ook in tegen de deal die België deze zomer afsloot met Lufthansa. Ons land eiste namelijk harde garanties tegenover de 290 miljoen euro steun die het gaf aan Brussels Airlines. “Dat geld moet dienen voor een groeiplan na COVID-19. Ik stel mij de vraag of dat groeiplan nog zal uitgevoerd worden nu er geen Belg meer aan het hoofd staat. Een krimpscenario waarbij de naam verdwijnt, kan grote gevolgen hebben voor de tewerkstelling op de luchthaven en voor de tewerkstelling voor mensen in de regio.”